Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий благословил полицейских

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Бойцы сменят коллег, обеспечивающих охрану общественного порядка в Республике Дагестан.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров, руководство и личный состав республиканского МВД, представители общественности и духовенства.

Как отметил Владимир Сидоров, личный состав органов внутренних дел Мордовии всегда выполнял и продолжает с честью выполнять поставленные задачи, где бы ни приходилось нести службу или вести боевые действия.

«Впереди шесть месяцев командировки. Заступая на боевое дежурство, вы должны чувствовать себя единой и сплоченной командой», - подчеркнул министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин.

Руководитель ведомства поблагодарил родных и близких сотрудников сводного отряда за то, что они находят силы не только выдержать все жизненные трудности, но и постоянно поддерживать их и разделять все тяготы нелегкой полицейской службы, отмечает пресс-служба МВД РМ.

По традиции перед отправлением на службу сотрудников благословил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, член Общественного совета при МВД по Республике Мордовия.