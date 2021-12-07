В Мордовии обматеривший гражданскую супругу мужчина получил от женщины удар ножом в живот

После случившегося 33-летняя женщина женщина попыталась оказать сожителю помощь, но, испугавшись за его жизнь, вызвала медицинских работников.

Следственным отделом ММО МВД России «Торбеевский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Свою вину в совершении преступления она признала полностью.

По информации пресс-службы МВД РМ, 2019 году подозреваемая уже была судима за совершение аналогичного преступления и освободилась из мест лишения свободы в текущем году.

Расследование продолжается.