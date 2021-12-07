В Пензе сводный отряд полицейских родственники, коллеги проводили на Северный Кавказ

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сводный отряд УМВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. В дальний путь бойцов провожали близкие и родственники, друзья, коллеги, а также руководство регионального управления МВД. Отправка сводного отряда состоялась на улице Пушкина.

Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин выразил надежду, что поставленные задачи будут выполнены в полном объеме. Павел Гаврилин потребовал от бойцов отряда строгого соблюдения законности и служебной дисциплины, а также уважения местных традиций и обычаев населения. Руководитель ведомства пожелал бойцам крепкого здоровья, удачи и спокойной служебной командировки.