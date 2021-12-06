В Пензенской области за трату денег с чужой карты мужчина получил смертельный удар ножом

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В конце ноября 2021 года в Малой Сердобе мужчина распивал в компании спиртное. Через некоторое время он передал свою банковскую карту знакомому и попросил купить безалкогольный напиток. Вскоре в «мобильном банке» увидел, что приятель расплатился его банковской картой, судя по сумме, за спиртное. А вскоре он вернулся без покупок и сообщил, что банковскую карту передал еще одному знакомому.

В ходе конфликта гонец получил удар ножом в живот и был госпитализирован в больницу, где скончался на следующий день.

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.