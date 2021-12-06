Олег Мельниченко поручил подготовить программу капремонта детских лагерей отдыха

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По поручению губернатора в федеральные органы власти направлены письма с предложением запустить на федеральном уровне новую программу строительства и ремонта детских оздоровительных лагерей.

В настоящее время в системе Пензенской области представлено 13 загородных лагерей. Есть и такие учреждения, которые готовы к работе на 90 процентов, но в муниципальных бюджетах отсутствуют средства на завершение ремонта.

"Один из таких лагерей отдыха «Зелёная поляна» в Шемышейском районе. Его можно было бы включить в число действующих», - предложил Олег Ягов.

«Также предлагаю поручить муниципалитетам области с 2022 года начать разработку проектно-сметной документации на ремонт загородных лагерей отдыха», - дополнил он.

Губернатор одобрил инициативы и поручил сформировать региональную программу капитального ремонта детских оздоровительных лагерей.

«Я поддержу эти решения. Сейчас мы посмотрим бюджет во втором и третьем чтениях, в декабре давайте вносить эти позиции в статьи расходов. Думаю, что программу надо делать пятилетней.

Постепенно, из года в год, будем вкладывать средства, приводить материально-техническую базу загородных учреждений детского отдыха в надлежащее состояние», - поставил задачи глава субъекта Федерации.