В Мордовии к 6,5 годам приговорен 70-летний житель Подмосковья

Фото: Юлия Пыхалова

С проникающим ранением в брюшную полость пострадавшего госпитализировали, где через непродолжительное время он скончался.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему соседа потерпевшего, который на лето приезжает в Мордовию на дачу из Московской области.

Как пояснил осужденный, ножевое ранение знакомому он нанес во время конфликта. Потерпевший был недоволен установкой сетчатого заборами между их участками.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.