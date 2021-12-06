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Происшествия6 декабря 2021 6:15

В Пензенской области 18-летний безработный побил знакомого и отобрал ключи от квартиры

Затем решил забрать из квартиры стиральную машину, заставив при этом хозяина помогать вытаскивать ее
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан безработный житель с. Владыкино 2003 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек дал признательные показания. По его словам, на преступление решил пойти потому, что знакомому стиральная машина была ни к чему - за неуплату у него отключили свет.

Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ст. 161 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.