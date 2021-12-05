Супружеская пара из Кузнецка отдала мошенникам более миллиона рублей

В прошлом месяце в полицию Кузнецка обратилась местная жительница 1996 года рождения. Девушка рассказала, что ранее с ней связался якобы представитель банка. Чтобы уберечь собеседницу от действий мошенников, которые, по его словам, пытались оформить на нее кредит, он вынудил ее саму взять займ в размере более 600 тысяч рублей, а средства перевести на счет.

По той же схеме был обманут и муж потерпевшей.Он перечислил более 450 тысяч рублей. После этого собеседники супругов перестали выходить на связь.

Полиция устанавливает личности злоумышленников.