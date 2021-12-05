К 7,5 годам приговорен житель Саранска за удар парня ножом в область шеи и плеча

Фото: Олег Золото

В апреле текущего года в Саранске в реанимацию с резаной раной шеи и плеча доставили молодого человека.Полицейские установили причастного к преступлению 21-летнего жителя Саранска, злоумышленника задержали. В отделе полиции он ударил полицейского-водителя по лицу и ноге.

По информации пресс-службы МВД РМ, в ходе расследования установлено, что подозреваемый 14 апреля нанес ножевые ранения во время конфликта, после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, выяснилась причастность обвиняемого к хищению из сетевого магазина в феврале текущего года товара на сумму около 5 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.