В Пензе состоится гала-концерт конкурса чтецов «Слова подобны крыльям»

Международный конкурс чтецов проводится в нашем регионе уже с 2018 года. Юные таланты не только декламируют стихи, но и показывают целые мини-спектакли. С каждым годом в конкурсе участвуют все больше городов.

В этом году во время отборочного тура поступили более 200 заявок не только от граждан нашего государства. Впервые в конкурсе решили поучаствовать резиденты «Квартала Луи».

Сбор записей выступлений стартовал 21 февраля. Жюри отобрали 12 из них. Подготовить заключительные выступления финалистам помогли наставники - профессиональные актеры и режиссеры: Дмитрий Аксенов, Мария Путютина, Владислав Матюкин, Виктор Бояров, Любовь Курятникова и Николай Шаповалов. Завтра, во время концерта, зрители смогут оценить их совместную работу. По итогам будут выбраны три победителя.

Начало концерта – в 15:00.