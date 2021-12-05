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Происшествия5 декабря 2021 8:45

В Мордовии ИП решил купить 15 кг красной икры по цене ниже рыночной

После перечисления за товар 45 тысяч рублей и 2500 за его пересылку якобы продавец с Камчатского края перестал входить на связь, и предприниматель отправился в полицию
Виктор ВИКТОРОВ
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В дежурную часть ММО МВД России «Лямбирский» обратился 48-летний индивидуальный предприниматель и сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Объявление о продаже красной икры по цене значительно ниже рыночной он нашел в Интернете, и решил приобрести 15 килограммов деликатеса для личных нужд. Территориально продавец находился якобы в Камчатском крае. Связавшись с ним, ИП перечислил 45 тысяч рублей за товар и 2500 рублей за его пересылку авиатранспортом. После получения денег злоумышленник перестал выходить с сельчанином на связь. Обманутый предприниматель обратился в полицию.

В настоящее время под данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.