В Мордовии ИП решил купить 15 кг красной икры по цене ниже рыночной

В дежурную часть ММО МВД России «Лямбирский» обратился 48-летний индивидуальный предприниматель и сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Объявление о продаже красной икры по цене значительно ниже рыночной он нашел в Интернете, и решил приобрести 15 килограммов деликатеса для личных нужд. Территориально продавец находился якобы в Камчатском крае. Связавшись с ним, ИП перечислил 45 тысяч рублей за товар и 2500 рублей за его пересылку авиатранспортом. После получения денег злоумышленник перестал выходить с сельчанином на связь. Обманутый предприниматель обратился в полицию.

В настоящее время под данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.