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Общество5 декабря 2021 6:00

Артём Здунов 4 декабря принял участие в работе ХХ съезда партии «Единая Россия»

Накануне стало известно, что Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рекомендовал кандидатуру Артёма Здунова на должность руководителя регионального отделения партии
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Перед открытием третьего этапа съезда состоялась торжественная церемония вручения Дмитрием Медведевым партбилетов главам четырех регионов страны, среди которых был и Глава Мордовии Артём Здунов.

О том, что «Единая Россия» на прошедших выборах победила уверенно, с солидным преимуществом и вновь доказала, что по праву является партией-лидером, заявил Президент РФ в своем видеообращении.

На съезде состоялось избрание 98 членов Высшего совета и утвержден новый состав Генерального совета «Единой России», в который от Мордовии вошли руководитель региона Артём Здунов и депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Комментируя работу съезда, Глава Мордовии отметил, что за минувшие 20 лет партией проделана огромная работа социальной направленности. Предстоит решить самый важный для Мордовии вопрос – повысить уровень доходов населения.