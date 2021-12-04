Пензенская область - на 3 месте в России и лидер в ПФО по вакцинации от COVID-19

Фото: Алексей Булатов
Лидером в России является Белгородская область (62,4%), на втором месте – Тюменская область (59%).
Рейтинг регионов ПФО по вакцинации от COVID-19:
1.Пензенская область 57,5%; 2.Мордовия 55,3%; 3.Татарстан 52,7%; 4.Башкортостан 49,9%; 5.Нижегородская область 49,6%;6.Кировская область 48,7%; 7.Самарская область 48,5%; 8.Марий Эл 47,6%; 9.Ульяновская область 46,6%; 10.Пермский край 45,4% ;11.Саратовская область 45,4% ;12.Оренбургская область 44,1% ;13.Удмуртия 43%;14.Чувашия 40,6%.