К 12 годом приговорен житель Саранска за убийство в общежитии на улице Студенческой

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

После этого мужчина вышел из помещения. На улице он увидел сотрудников патрульно-постовой службы полиции и сообщил им о совершенном убийстве.

По факту убийства, как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Кроме того, установлено, что в ноябре прошлого года и январе текущего обвиняемый нанес телесные повреждения двум знакомым женщинам, одной из которых он также угрожал убийством.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.