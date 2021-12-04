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Происшествия4 декабря 2021 9:00

К 12 годом приговорен житель Саранска за убийство в общежитии на улице Студенческой

Когда хозяин комнаты попросил его уйти, 44-летний мужчина нанес обидчику около 20 ударов ножом
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

После этого мужчина вышел из помещения. На улице он увидел сотрудников патрульно-постовой службы полиции и сообщил им о совершенном убийстве.

По факту убийства, как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Кроме того, установлено, что в ноябре прошлого года и январе текущего обвиняемый нанес телесные повреждения двум знакомым женщинам, одной из которых он также угрожал убийством.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.