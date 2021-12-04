Полиция Пензы предлагает экономить своё время

Получение госуслуг через Интернет - это просто, быстро и удобно, информирует пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области. Когда у гражданина возникает необходимость получить ту или иную госуслугу, например, поменять паспорт, зарегистрировать автомобиль, то начинаются поиски: какие документы нужны, куда обращаться, какая сумма госпошлины и по каким реквизитам ее оплачивать? И зачастую на просторах Интернета находят недостоверную информацию о сроках оказания госуслуг, о справочных телефонах и т.д. Поэтому мы предлагаем гражданам отказаться от заполнения анкет-заявлений на бумаге и воспользоваться сайтом gosuslugi.ru или установить на свой телефон одноименное приложение.

Одна из самых востребованных услуг по линии МВД – выдача справок о наличии, либо отсутствии судимости. Её оказывает информационный центр УМВД России по Пензенской области. Чтобы получить справку, оставьте своё заявление на Едином портале. Услуга бесплатная, подготовка справки займет до 30 дней.

Наиболее популярные услуги по линии миграции связаны с получением паспорта и не только: замена паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, регистрационный учет, предоставление адресно-справочной информации и многое другое.

Также граждане могут воспользоваться госуслугами по линии ГИБДД: регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений. В результате правильно заполненных электронных форм, гражданин выбирает удобное для него время и дату посещения МРЭО.

Кроме того, пользователям предоставлена возможность получения 30% скидки, если при получении госуслуги предусмотрена госпошлина. Пользуясь единым порталом gosuslugi.ru, вы не только экономите свои деньги, но и время.

С исчерпывающим перечнем госуслуг по линии МВД Вы можете ознакомиться на интернет-сайте УМВД России по Пензенской области в разделе «Для граждан»:

https://58.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Gosuslugu.