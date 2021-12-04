Пензенец по объявлению в Интернете решил купить корову и перечислил задаток 5 тысяч рублей

В ОМВД России по Мокшанскому району обратился житель Пензы. В сети Интернет он обнаружил заманчивое предложение о продаже коровы. Позвонил по указанному в объявлении номеру. В телефонном разговоре мужчины договорились о сделке. Незнакомец попросил перевести задаток в сумме 5000 рублей, что доверчивый пензенец и сделал. Также мнимый продавец пояснил, что забрать корову нужно самовывозом. Приехав по указанному адресу, заявитель узнал, что корову никто не продает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет