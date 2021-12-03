ВТБ: спрос на ипотеку в Пензенской области в 2021 году вырос на 15%

По итогам 11 месяцев 2021 года клиенты ВТБ в Пензенской области оформили порядка 1,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,9 млрд рублей. Это на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В ноябре ВТБ выдал жителям области более 150 жилищных займов на 339 млн рублей, что на 26% больше, чем в октябре. Месяцем пикового спроса на ипотеку в этом году остается июнь: в первый месяц лета ВТБ в Пензенской области оформил жилищные займы на общую сумму, превышающую 368 млн рублей. Средний чек сделки в регионе в 2021 году составляет 2 млн рублей.

Значимым стимулом для рынка являются льготные госпрограммы. С начала их действия ВТБ предоставил жителям Пензенской области 550 льготных займов на 1,1 млрд рублей. После расширения условий на семьи с одним ребенком заметно вырос спрос на «семейную ипотеку». Во втором полугодии объем выдач в рамках данной программы увеличился почти в три раза. Всего в этом году ей воспользовались около 90 семей региона, оформив кредиты в ВТБ на сумму более 234 млрд рублей.

Денис Педай, управляющий ВТБ в Пензенской области, прокомментировал: «Несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки, спрос на ипотеку в области остается стабильно высоким. Ключевыми факторами, поддерживающими потребительскую активность, являются льготные программы, условия по которым сегодня значительно выгоднее среднерыночных, а также новые возможности оформления жилищных займов. Сегодня ипотечный кредит в ВТБ можно оформить быстро и комфортно. Если это сделать через цифровой кабинет на сайте банка, клиентам требуется прийти в офис всего один раз для подписания документов».

В целом по стране за 11 месяцев 2021 года ВТБ выдал ипотечные кредиты более чем на 1 трлн рублей, что является историческим рекордом. По оценке ВТБ, продажи ипотеки во всех банках на российском рынке за январь-ноябрь превысили 5,1 трлн рублей. При этом каждый 5 ипотечный кредит на рынке выдан ВТБ.