В Пензе троллейбусы №8 и №9 временно изменят схемы движения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепломагистрали по ул. Крупской, 5 с 8-00 4 декабря до 24-00 5 декабря будут внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов № 8, 9.

Движение троллейбусов маршрута №8 с улицы Карпинского будет направлено по улицам: Ленина – Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – пр. Победы и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №9 (при следовании из микрорайона «Арбеково») от остановки «Автодорожный колледж» будет направлено по пр. Победы и далее по маршруту.