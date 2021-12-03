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Происшествия3 декабря 2021 13:05

В Саранске состоится суд над посетителем бара, разбившим кальян о 19-летнего бармена

Ему не понравилось, что около часа ночи бар решили закрыть
Виктор ВИКТОРОВ
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В ходе проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска в короткие сроки установили причастного к совершению преступления.

Органами дознания ОП № 4 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».

В отношении обвиняемого была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.