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Происшествия3 декабря 2021 11:53

В Саранске двое молодых людей заплатили 28 тысяч рублей за обещание интимных услуг

Не дождавшись незнакомки, отправились в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Как установили полицейские, потерпевшие приехали в Саранск с целью трудоустройства. 2 декабря они нашли в интернете объявление о предоставлении платных интимных услуг. Сельчане решили воспользоваться предложением и позвонили по указанному номеру.

На звонок ответила администратор интим-салона, которая пояснила, что для организации встречи необходимо перечислить 2 тысячи рублей. Когда молодые люди выполнили требование, мошенница попросила перевести 5 тысяч в качестве страховки за обеспечение безопасности девушки. Затем под различными предлогами потерпевшие перевели злоумышленнице еще 21 тысячу рублей. После чего лжеадминистратор перестала выходить на связь.

В правоохранительные органы молодые люди обратились на следующее утро, когда осознали, что оказались обмануты мошенниками.

В настоящий момент осуществляются необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.