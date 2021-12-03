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Общество3 декабря 2021 10:34

В Мордовии ООО «Агроторг» – магазин «Пятерочка» сработало на «Троечку»

Прокуратурой Атяшевского района выявлено, что на реализации в этом магазине находились товары (пельмени, простокваша, сметана, творог и другие кисломолочные продукты) с истекшим сроком хранения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

Кроме того, к работе без пройденных в установленном порядке медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки было допущено 5 сотрудников магазина, отмечает пресс-служба прокуратуры РМ.

По результатам проверки, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, а также директору филиала ООО «Агроторг» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.