В Пензенской области мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя матери

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины 1961 года рождения.

20 мая 2021 года в одном из сёл Городищенского района обвиняемый со своей сожительницей пришел в гости к матери, проживающей с сожителем. Все вместе распивали спиртное. Между сожителем матери и ее сыном произошел конфликт, завязалась потасовка: злоумышленник повалил друга матери на пол и нанес ему удары топором по голове, шее и телу. Топор у него забрала его спутница. Решив, что пострадавший скончался, мужчина с сожительницей покинул место происшествия.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. Телесные повреждения, причиненные мужчине, расцениваются как легкий вред здоровью.

Житель Городищенского района 1974 года рождения в ходе следствия содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.