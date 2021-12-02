60-летняя жительница Саранска отдала миллион мужчине, с которым познакомилась в интернете

С 50-летним жителем Кемеровской области (так, по крайней мере, было написано на его странице) женщина начала общение на сайте знакомств. Сблизившись, гражданка пожаловалась собеседнику на проблемы с финансами, и тот перечислил ей 45 тысяч рублей на закрытие кредита.

Спустя месяц общения мужчина тоже обратился к ней за помощью, и отказать женщина не смогла. Однако запросы ее собеседника оказались далеко не скромными: женщине пришлось взять кредит. Ко всему прочему, мужчина узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему не только оформить на доверчивую знакомую несколько займов, но и опустошить ее счета. В общем сложности, гражданка потеряла миллион рублей, после чего кемеровчанин перестал выходить на связь.

По факту проводится проверка.