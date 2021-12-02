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Происшествия2 декабря 2021 11:11

Житель Пензенской области, срубивший 19 осин в Мордовии, предстанет перед судом

Свою вину мужчина отрицать не стал и полностью возместил ущерб
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

«Зима близко!», - подумал, по всей видимости, житель Пензенской области в октябре этого года, после чего сел в свой «ГАЗ» и поехал в соседний регион. Там, на территории Ширингушского лесничества он срубил 19 осин. Часть древесины он сразу увез домой, а часть оставил на следующую поездку.

Но во время второго рейда на месте его ждали уже оперативники, которых вызвали представители лесничества. Мужчина отпираться не стал. Рассказал, что в его населенном пункте нет газа, поэтому печку приходится топить по старинке, дровами. Платить за древесину он не хотел, поэтому пошел на преступление, нанеся лесному фонду Мордовии ущерб, оцененный в 62 757 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.