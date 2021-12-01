Установлен поджигатель автомобиля в Пензе в феврале 2021 года

Фото: Сергей Шахиджанян

В Пензу он приехал на своей автомашине специально с целью поджога автомобиля пензенца из личных неприязненных отношений. На одной из АЗС области приобрел бензин, после чего поехал на улицу Ленина, где была припаркована автомашина, облил ее бензином и поджог, после чего покинул место преступления.

В результате пожара транспортное средство выгорело полностью. Своими действиями мужчина нанёс значительный ущерб потерпевшему на сумму около 300 000 рублей.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области установили подозреваемого в совершении преступления при проведении оперативных мероприятий. Им оказался 34-летний житель Нижнего Новгорода.

На период предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В настоящее время ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.