В Пензе под поезд попал велосипедист

Как отмечает пресс-служба Центрального МСУт ПФО, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина с велосипедом переходил железную дорогу неподалеку от станции Пенза-2. В это время по путям шел поезд «Орск-Москва».

Машинист состава, заметив гражданина, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако тот был в наушниках и не услышал. В результате инцидента мужчина скончался.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.