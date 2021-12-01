Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 9:46

В Пензе под поезд попал велосипедист

Мужчина был в наушниках
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как отмечает пресс-служба Центрального МСУт ПФО, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина с велосипедом переходил железную дорогу неподалеку от станции Пенза-2. В это время по путям шел поезд «Орск-Москва».

Машинист состава, заметив гражданина, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако тот был в наушниках и не услышал. В результате инцидента мужчина скончался.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.