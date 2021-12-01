Пензенская команда выиграла Кубок Мордовии по смешанному боевому единоборству (ММА)

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Спортсмены из Пензенской области представляли спортивные клубы «Север» и «Русь».

Общекомандные места на пьедестале почета распределились следующим образом: 1-ое место - СК "Север", г. Пенза; 2-ое место - "Пересвет", г. Ульяновск; 3-е место - "Территория", г. Чебоксары и "Legion13", г. Саранск.

Кроме того, пензенские спортсмены были отмечены в различных номинациях: 1) «Лучшая техника» - Никита Бугай (весовая категории 67 кг., возрастная категория 14-15 лет); 2) «Лучший боец» - Антон Кауфман (весовая категория 57 кг., возрастная категория 16-17 лет); 3) «За волю к победе» - Антон Рябов (весовая категория 77.1 кг., возрастная категория 18+); 4) «Лучшая техника» - Максим Варенин (весовая категория 84 кг., возрастная категория 18+).