Остановочные павильоны в Пензе могут заменить на условиях концессии

фото: Пресс-служба администрации Пензы

О возможности заключения такого соглашения речь шла на встрече главы администрации Пензы Александра Басенко с одним из предпринимателей, готовым участвовать в реализации проекта.

Бизнесмен представил презентацию современных павильонов и рассказал об их конкурентных преимуществах.

В случае предоставления остановочных павильонов бизнесу на длительный срок с целью их благоустройства и дальнейшей эксплуатации, на городских остановках могут появиться стойки для зарядки телефонов, видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный город», кнопки вызова экстренной помощи «112» и другие элементы для удобства пензенцев.

Важно, что обустроить комфортные и современные объекты в этом случае получится, не привлекая бюджетные средства. Инвестор со своей стороны получит возможность размещать рекламную информацию на конструкциях.

«Не расходуя средства бюджета, мы должны получить стабильного партнера, который будет обеспечивать комфорт для горожан и нести ответственность за состояние остановочных павильонов», – отметил Александр Басенко.

И уточнил, что планировать эту работу нужно с учетом перспективы изменения схемы транспортного обслуживания.

Напомним, что полномочия в сфере транспортных перевозок передаются в министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

В случае поддержки проекта со стороны областных органов власти право заключить концессионное соглашение будет разыгрываться в ходе аукциона.