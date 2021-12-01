В Саранске суд приговорил к 3 годам лишения свободы главбуха ООО «Домоуправление №19

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По информации пресс-службы прокуратуры РМ, с января по октябрь 2019 г., занимая должность главбуха ООО «Домоуправление №19», 41-летняя женщина, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства , причинив своими действиями ущерб организации в особо крупном размере - на сумму более 5,7 млн рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы.Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Также суд вынес решение о взыскании с подсудимой в пользу ООО «Домоуправление №19» в счет возмещения причиненного материального ущерба свыше 5,7 млн рублей.