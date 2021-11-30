Джамиля Курмаева попала на Доску почета Первомайского района

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Каждый год на районную Доску почета попадают трудовые коллективы и передовики производства, которые внесли вклад в развитие региона.

- Благодаря вашему самоотверженному труду, наш район становится лучше, - отметила глава районной администрации Лидия Белякова. – Спасибо вам. Нет сомнений, что все ваши дела оставят след. О них будут помнить наши дети и внуки.

В числе прочих на Доску почета попала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям областного Минздрава Джамиля Курмаева.