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Общество30 ноября 2021 14:13

Джамиля Курмаева попала на Доску почета Первомайского района

Торжественная церемония открытия обновленной галереи состоялась накануне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Каждый год на районную Доску почета попадают трудовые коллективы и передовики производства, которые внесли вклад в развитие региона.

- Благодаря вашему самоотверженному труду, наш район становится лучше, - отметила глава районной администрации Лидия Белякова. – Спасибо вам. Нет сомнений, что все ваши дела оставят след. О них будут помнить наши дети и внуки.

В числе прочих на Доску почета попала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям областного Минздрава Джамиля Курмаева.