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Происшествия30 ноября 2021 10:45

В Пензе женщина пригласила в гости знакомую, которая после застолья украла у нее банковскую карту

Позднее хозяйка квартиры обнаружила списание с карты более 12 тысячи рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена гражданка 1966 года рождения, причастная к совершению данного преступления.

Злоумышленница дала признательные показания. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.