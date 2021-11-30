В Пензе женщина пригласила в гости знакомую, которая после застолья украла у нее банковскую карту

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена гражданка 1966 года рождения, причастная к совершению данного преступления.

Злоумышленница дала признательные показания. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.