Губернатор Пензенской области рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителя

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

О реализации в регионе пилотного проекта по снижению бюрократической нагрузки на учителя Олег Мельниченко сообщил в понедельник, 29 ноября 2021 года, на первом заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по образованию и науке, которое провела ее председатель, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева

По подсчётам Рособрнадзора более 40 видов отчётности приходится оформлять школьным педагогам в дополнение к основной деятельности.

В ходе обсуждения темы Елена Шмелева отметила, что это большая проблема, которая волнует педагогическое сообщество, и рассказала о программе, в которую поступают предложения о включении инструментов, которые позволят снизить количество отчётных документов, заполняемых учителем.

Олег Мельниченко подробнее остановился на первых результатах работы созданной в рамках пилотного проекта рабочей группы, которая уже занялась сбором и анализом информации, а также выяснением возможностей региональных информсистем в части интеграции и автоматизации рутинных процессов.

Итоги будут учтены Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ при принятии последующих решений по оптимизации процессов отчётности школьных учителей.