Архивисты Пензы и Самары открыли выставку, посвящённую Ф. П. Вазерскому

Фото предоставлено департаментом по делам архивов Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, виртуальная выставка подготовлена архивистами Пензенской и Самарской областей в рамках соглашения о сотрудничестве между департаментом по делам архивов Пензенской области и управлением государственной архивной службы Самарской области.

Ф.П.Вазерский - актер, основатель государственного передвижного театра оперы и балета Средневолжского края, а также Пензенского театра оперы и балета, существовавшего в 1943-1948 гг.

На выставке представлены документы из фондов архивов регионов.

За время своей продолжительной творческой деятельности Ф.П. Вазерский бывал и работал в Пензе неоднократно. В 1919-1921 годах он руководил «Оперной труппой» при политотделе губернского военкомата, с 1941 по 1948 год работал в Пензенском театре оперы и балета.

В 1958 году Ф.П. Вазерский стал художественным руководителем и директором оперной студии при Дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского, одновременно являясь одним из организаторов общегородских праздников песни.

Из фондов ГБУ «Государственный архив Пензенской области» в экспозицию выставки вошли театральные афиши 20-50-х гг., фотографии оперных и балетных постановок, документы из архива Ф.П. Вазерского.

Выставка размещена на сайте управления государственной архивной службы Самарской области - https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/vazerskiy/