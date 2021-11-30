В Пензе к 6 годам строгого режима приговорен мужчина, столкнувший женщину с балкона третьего этажа

Фото: Светлана Маковеева

Женщина была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, все произошло вечером 4 апреля 2021 года. В гости к проживающему в Пензе мужчине пришел приятель и ранее не знакомая ему женщина. Втроем они начали употреблять спиртное. Через некоторое время женщина вышла на общий балкон, расположенный на третьем этаже, куда проследовал и злоумышленник. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина приподнял потерпевшую и толкнул через перила балкона.

Ранее житель Пензы уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и уклонение от административного надзора.

В ходе следствия мужчина содержался под стражей.

Приговором суда за покушение на убийство ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.