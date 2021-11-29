Около 2000 человек в 300 домовладениях получили доступ к водопроводной воде в п. ЗИФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Объект сооружался поэтапно с 2020 года. Общая протяженность сети диаметром 110 мм составляет около 12,5 километров. Из них 3,2 километра - магистральный водопровод и свыше 9,2 километра - внутриквартальный. Обустроено 185 колодцев.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, для бесперебойной подачи ресурса построено 3 резервуара объемом 200 куб. метров каждый, смонтированы распределительная насосная станция и насосная станция подкачки, благоустроены их территории, выполнена врезка водопровода в существующую городскую сеть.

Проведена промывка и испытание накопительных резервуаров, пуско-наладочные работы распределительной насосной станции и комплексное опробование функционирования всего объекта, в целом. По заключению лаборатории, вода соответствует всем требованиям стандарта «питьевая».

На сегодняшний день развод воды выполнен по улицам поселка, что позволит подключить порядка 300 домовладений, обеспечить чистой водой питьевой более 2000 человек. Контроль за подачей осуществляется современной электронной аппаратурой.

Хозяевам домовладений осталось оформить необходимые на подключение документы, это займет около одного месяца.

Губернатор положительно оценил проведенные работы, а также поручил продолжить работы по благоустройству поселковой территории и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.