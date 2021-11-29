В Мордовии полицейский спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, в выходной день Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток: его товарищ катался на коньках и провалился под лед. На середине озера майор полиции увидел ребенка, который находился по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда.

«Я понял, что выбраться самостоятельно мальчик не сможет: глубина водоема составляет около трех метров, к тому же на ногах у него были тяжелые коньки. Я пытался ползти по льду, однако он моментально ломался. Тогда я очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка», – рассказал Владимир Пятыркин.

Спасательная операция заняла несколько минут. Вытащив ребенка на берег, Владимир переодел его, отвез домой и передал бабушке. Женщина поблагодарила Владимира за спасение внука.

В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудника Межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» Владимира Пятыркина за решительность в экстремальной ситуации.