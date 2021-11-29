Вакцинация в Пензе глазами участника

Фото: Алексей Булатов

В утренней ленте новостей понедельника 29 ноября есть и о главе МИД Венгрии Петере Сийярто, рассказавшем в эфире RT о том, почему он привился «Спутником». С его слов, в стране, где используется еще 4 вакцины, «Спутник-V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев.

Примерно в то же самое время в пятницу, 26 ноября, в поликлинике Пензы на ул. Володарского убедился, что Петер не одинок в своем мнении.

В пятом корпусе этаж, где проводится вакцинация от Covid-19, ранний вечер пятницы 26 ноября встретил легким гомоном десятка трех пензенцев. Хорошей ауре принявших для себя решение привиться, или ревакцинироваться не мешало сошедшееся из-за большого наплыва желающих сочетание живой очереди с приглашенными на прививку к назначенному часу.

И, спасибо медперсоналу этого и других медицинских подразделений - от явных стажеров - студентов, встречающих на входе, и до главврача городской поликлиники Владимира Маркова - легкие всплески эмоций встревоженных людей быстро гасили спокойствие и профессионализм медиков, заметно сокращавших очередь. К 112-му кабинету, где принимал терапевт, добавился 114-й. С каждым поставленным уколом и вышедшем из 108 кабинета (и из доброго десятка других кабинетов отделений поликлиники Пензы) привитым пациентом зримо росли шансы коллективного иммунитета пензенцев.

Без отрыва от оперативного выполнения прививки и оформления документов медики проводили и потоковый сеанс психотерапии. Те же люди, та же очередь, все в масках…Уже приветствуют друг друга знакомые, успокаивают новичков, что прививка - совсем не страшно. Девушка лет семнадцати по секрету рассказывает подружке, как в некое заведение их пропустили без проверки QR-кода.

- Мы никому не расскажем об этом – шутят собирающиеся домой после вакцинации горожане.

Утром в понедельник, 29 ноября пришла еще одна хорошая новость - накануне в области выписан из больниц 461 пациент.