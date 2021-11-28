Дом русского зарубежья передал раритетные материалы музею Куприна

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (г. Москва) передал музею книги эмигрантских издательств с произведениями Куприна и копии архивных документов, связанных с писателем.

Столичное учреждение культуры представила Марина Сорокина, кандидат исторических наук, заведующая отделом Дома русского зарубежья: "Если Куприна в России, конечно, всегда знали и почитали, хотя и недостаточно, то для русского зарубежья, для соотечественников, которые жили на всех континентах, имя Куприна было знаковым, символическим, и даже, не побоюсь этого слова, культовым!"

На акции дарения 26 ноября 2021 г. музею А.И. Куприна переданы редчайшие книги:

- Александр Куприн «Куполъ св. Исаакiя Далматскаго» (Изд. «Литература» – Рига, 1928); - Александр Куприн «Олеся» (Регенсбург, 1947); - Русская литература в эмиграции. Сборник статей под ред. Н.П.Полторацкого (Питтебург, 1972); - Глеб Струве «Русская литература в изгнании» (YMCA-PRESS. - Париж).

А также письма: самого Куприна, адресованные Куприну и те, в которых идет речь о писателе; также газетные вырезки, статьи. Материалы датированы 1923 – 1934 гг. В частности, музею переданы копии четырёх писем Куприна к русскому прозаику Ивану Шмелёву, с которым они сблизились в эмиграции.

Все переданные материалы являются значимым подарком для музея А.И. Куприна, они расширят коллекцию экспонатов, связанных с эмигрантским периодом А.И. Куприна, и в дальнейшем позволят более подробно рассказать посетителям о периоде, когда писатель был оторван от родины и переживал трудные годы своей жизни.