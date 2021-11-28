Веские аргументы Прокуратуры Республики Мордовия в защиту интересов государства

На расширенном заседании коллегии прокуратуры Мордовии 25.11.2021 рассмотрены результаты проверки исполнения законодательства при владении, пользовании и распоряжении государственным и муниципальным имуществом.

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, за последние 3 года прокурорами в указанной сфере выявлено более 3 тыс. нарушений. Пресечено 77 фактов незаконного распоряжения и пользования объектами муниципальной и госсобственности. В казну и правообладателям возвращено около 350 объектов недвижимого имущества, а также земельных участков. Из чужого незаконного владения истребованы 7 земельных участков в г. Саранске, находящихся в неразграниченной муниципальной и госсобственности (4 тыс. кв. м.).

Мерами прокурорского реагирования предотвращен вывод из казны переданных в залог объектов спортивного, культурного и социального назначения общей стоимостью около 800 млн. руб. Среди них: крытый каток, Драмтеатр, здание Центрального архива Республики Мордовия, Мордовский республиканский институт образования (г. Саранск) и другие.

Сняты с кадастрового учета незаконно сформированные на землях водного фонда РФ земельные участки общей площадью около 1500 га. Зарегистрировано право собственности на более 100 объектов жилищно-коммунального назначения и культурного наследия. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных около 150 таких объектов.

Всего по результатам проверки принесено 45 протестов, в суд направлено 109 заявлений, внесено 321 представление, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 247 должностных лиц.

По постановлениям прокуроров 31 лицо привлечено к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела по фактам превышения должностными лицами регионального правительства должностных полномочий при передаче в залог госимущества и незаконного отчуждения находящихся в собственности республики помещений в составе спортивного объекта.

По итогам анализа материалов коллегией прокуратуры республики разработан комплекс конкретных мер по повышению результативности прокурорской деятельности.