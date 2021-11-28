В Рузаевке доверчивая воспитатель детсада оформила на себя кредит и перечислила полмиллиона рублей мошенникам

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности интернет-портала «Госуслуги».

Из его слов следовало, что мошенники пытаются оформить на имя горожанки кредит. Чтобы это предотвратить, потерпевшая, действуя по указанию злоумышленника, через мобильное приложение банка взяла займ в размере 567 тысяч рублей. Полученные денежные средства она перевела на продиктованный мошенником «безопасный» счет. После чего незнакомец перестал выходить на связь.

Через пять дней женщина решила проверить баланс своей банковской карты. Открыв мобильное приложение банка, она увидела, что на нее оформлен кредит, за который необходимо внести платеж. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия предупреждает: если вам поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банка или госструктур, немедленно прервите подозрительный разговор. Вручную наберите номер организации, из которой вам якобы звонили, и уточните, существует ли на самом деле проблема, о которой вам сообщили по телефону.