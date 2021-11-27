До года лишения свободы грозит водителю, предъявившему в Пензе купленные права

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Автомобиль был остановлен у торгового центра на проспекте Строителей.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК Российской Федерации, в отношении жителя села Нечаевки 1994 года рождения.

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками ГИБДД у торгового центра, расположенного на проспекте Строителей. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в сети Интернет.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.