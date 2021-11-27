В новом году в Пензе повысят стоимость школьного питания

Вчера в ходе очередной сессии Пензенской городской думы была затронута тема школьного питания. Как отметила начальник городского управления образования Лилия Чащина, на минувшей неделе в пищеблоках образовательных учреждений прошли проверки, которые показали, что в большинстве из них оборудование нуждается в ремонте или замене.

В следующем году на эти цели из городского бюджета планируется выделить около 12 миллионов, в этом уже было направлено пять с половиной миллионов, но всего требуется около 25.

По словам Лилии Чащиной, на сегодня горячим питанием обеспечены 100% пензенских школьников. С 1 января 2022 года планируется повысить его стоимость – этого в нашем регионе не делали с 2018 года. По предварительным прогнозам, цены повысятся на 10 рублей.