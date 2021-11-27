В Пензе установят четыре зимние горки

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Рабочее совещание провел первый заместитель главы администрации города Сергей Волков.

На сегодняшний день специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» заканчивают монтаж двух деревянных конструкций на набережной реки Суры. Еще две горки установлены в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей и сквере Бессмертного полка на улице Карпинского. Аналогичные объекты уже использовались в прошлые годы,отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Представители ЗАО «Пензенская горэлектросеть» сообщили о завершении работ по включению праздничной иллюминации. В городе засветились яркими огнями консоли на опорах освещения, гирлянды «Триколор» на мостах и путепроводах, растяжки на автомагистралях.

В ходе ревизии заменено 1500 ламп. В процессе эксплуатации также будет осуществляться замена вышедшего из строя оборудования.

В скверах Белинского и Пушкина включили подсветку деревьев. К новогоднему оформлению прилегающих территорий, входных групп и фасадов зданий приступили предприятия и организации города.