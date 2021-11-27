До 6 лет грозит гостье, похитившей у пензенца банковскую карту

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Преступление было совершено в начале июня 2021 года. Заявление от потерпевшего поступило в полицию в начале ноября текущего года.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе установили личность подозреваемой. Ей оказалась жительница Пензы 1990 года рождения. Девушка вину свою признала и в содеянном раскаялась.

По ее словам, в гости к мужчине, с которым познакомилась несколько месяцев назад, она пришла с сожителем. Вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья девушка похитила банковскую карту, которую хозяин оставил на столе. Пин-код мужчина назвал девушке в процессе распития.

Воспользовавшись похищенной картой, она расплачивалась за товар в различных магазинах, а часть денежных средств сняла через банкомат.

По факту хищения с банковской карты более 90 тысяч возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.