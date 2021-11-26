В Пензенской области приговор убийце мужа на основе вердикта присяжных оставлен в силе

Женская исправительная колония Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения - 52-летняя женщина приговорена к 7 годам лишения свободы.

11.04.2020 на кухне жилого дома в селе Николаевка Малосердобинского района между подсудимой и ее 49-летним супругом произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине кухонным ножом один удар в область сердца. Через непродолжительное время он скончался.

Заявившая ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей обвиняемая вину в умышленном убийстве не признала. Она пояснила, что поссорились с супругом, из-за его ухода в гости к соседям и пристрастия к алкоголю. По возвращении домой супруг дважды ударил ее по голове, бросил в ее сторону табуретку, а затем в процессе очередного замахивания на нее сам наткнулся на находившийся в ее руке кухонный нож.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, на основе вердикта присяжных, с учетом предложения гособвинителя о мере наказания, данных о противоправности действий погибшего, поведении женщины после совершения преступления, наличия явки с повинной, суд первой инстанции приговорил 52-летнюю подсудимую к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденная обратилась с кассационной жалобой на судебное решение, указав на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, недоказанность ее вины и иные нарушения.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменения.