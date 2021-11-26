Определен ТОП-10 инновационно активных предприятий Пензенской области

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области в 2021 году составил рейтинг инновационно активных предприятий с целью определения технологических лидеров в области внедрения на производстве инноваций и выпуска современной конкурентоспособной продукции.

Он определен на основе анкет предприятий-участников, содержащих данные об их деятельности за отчетный период (2020 год) по 9 показателям, каждому из которых присвоен коэффициент (удельный вес), отражающий значимость показателей при проведении общей оценки. Прием анкет участников осуществлялся по 20 апреля 2021 года.

Лидером рейтинга стало АО «Радиозавод» с индексом инновационной активности 70,14. Второе и третье места в рейтинге заняли АО НПП «Рубин» и АО «Контрольприбор» со значениями индексов 31,23 и 30,90, соответственно.

Среди вошедших в десятку ведущих инновационно активных предприятий региона также ЗАО НПП «МедИнж», ООО «СтанкоМашСтрой», ООО НПП «Моторные технологии» и другие.

Данные организации признаны технологическими лидерами в области выпуска промышленной продукции и рекомендованы для участия в федеральных конкурсах.