Губернатор провел комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Был рассмотрен вопрос о введении на территории региона режима ЧС - в связи с выявлением лабораторно подтвержденной африканской чумы свиней в ЛПХ Неверкинского и Кузнецкого районов. «Это заболевание не передается человеку, люди им не болеют – и это очень важно, но сельскому хозяйству оно наносит тяжелый урон, - констатировал Олег Мельниченко. - Это вызывает необходимость принять жесткие меры реагирования и ввести режим чрезвычайной ситуации и карантин». Постановлением губернатора Пензенской области с целью недопущения распространения опасного заболевания принят ряд ограничительных мероприятий. Глава региона также поручил выделить из резервного фонда Правительства Пензенской области денежные средства на компенсацию ЛПХ, пострадавшим от африканской чумы свиней.