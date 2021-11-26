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Общество26 ноября 2021 6:31

Губернатор провел комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области

Внеочередное заседание состоялось в региональном правительстве в четверг, 25 ноября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Был рассмотрен вопрос о введении на территории региона режима ЧС - в связи с выявлением лабораторно подтвержденной африканской чумы свиней в ЛПХ Неверкинского и Кузнецкого районов. «Это заболевание не передается человеку, люди им не болеют – и это очень важно, но сельскому хозяйству оно наносит тяжелый урон, - констатировал Олег Мельниченко. - Это вызывает необходимость принять жесткие меры реагирования и ввести режим чрезвычайной ситуации и карантин». Постановлением губернатора Пензенской области с целью недопущения распространения опасного заболевания принят ряд ограничительных мероприятий. Глава региона также поручил выделить из резервного фонда Правительства Пензенской области денежные средства на компенсацию ЛПХ, пострадавшим от африканской чумы свиней.