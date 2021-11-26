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Общество26 ноября 2021 6:07

В Следственном управлении проведена аттестация молодых следователей Пензы

Порунова К. А. и Парфенов Д. А.успешно подтвердили соответствие замещаемой должности и присвоение им специального звания «лейтенант юстиции»
Виктор ВИКТОРОВ
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фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В Следственном управлении СК РФ по Пензенской области под председательством первого заместителя руководителя следственного управления Архангельского В.В. проведена первоначальная аттестация молодых следователей.

Следователь следственного отдела по Первомайскому району Пензы Порунова К.А. и следователь следственного отдела по Ленинскому району Пензы Парфёнов Д.А. успешно прошли первоначальную аттестацию на соответствие замещаемой должности и присвоение им специального звания «лейтенант юстиции»,

Оба показали достаточный уровень знаний норм действующего законодательства и организационно-распорядительных документов. Каждый из аттестованных за небольшой срок службы расследовал несколько уголовных дел различных категорий.

Члены аттестационной комиссии поздравили молодых специалистов со знаменательным событием в их жизни, пожелав успешной службы в органах Следственного комитета России.