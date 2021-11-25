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Общество25 ноября 2021 15:18

Депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе

Все обращения парламентарий взял на личный контроль
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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К Владимиру Вдонину обратились педагоги местной школы №4 с просьбой помочь приобрести оборудование для выступлений. Родители спортсменов-лыжников попросили посодействовать организации соревнований. Другие обращения касались закупки спортивного инвентаря для местной секции скандинавской ходьбы и поддержки благотворительного фонда «Загляни в глаза ребенку».

В коне приема Владимиру Вдонину вручили благодарность за помощь в организации поездки детского творческого коллектива на общероссийский конкурс.