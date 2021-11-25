1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает налогоплательщикам – физическим лицам, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов.

Если Вы являетесь собственником земельных участков, объектов капитального строительства или транспортных средств, просим Вас своевременно оплатить налоги согласно полученному уведомлению.

Сделать это можно любым удобным для Вас способом: в отделениях банков, на почте, с помощью электронных приложений банков-партнеров или онлайн-сервисов Федеральной налоговой службы России.

В случае отсутствия уведомления или возникновения вопросов о начисленных суммах платежей Вы можете позвонить по телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22 или обратиться в налоговую инспекцию.